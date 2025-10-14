Д'Анджело, пионерът на нео-соула и съвременният визионер, чиито три албума бяха обявени за класически произведения на изкуството, почина на 51-годишна възраст, съобщава сп. „Роулинг Стоун“.

Семейството му е съобщило, че причината за смъртта е рак на панкреаса.

Снимка: Getty Images

„Сияйната звезда на нашето семейство е угасила светлината си за нас в този живот. След продължителна и смела борба с рака, с разбито сърце съобщаваме, че Майкъл Юджийн Арчър, познат на феновете си по целия свят като Д'Анджело, е бил повикан у дома, напускайки този живот днес, на 14 октомври 2025 г.”, съобщават близките му.

Някои медии твърдят, че той е починал в Ню Йорк. Бил е в хоспис в продължение на две седмици, след като е бил в болница в продължение на няколко месеца.

Д'Анджело е водил продължителна борба с болестта. Само няколко месеца по-рано тази година - през март, почина Ангe Стоун - майката на първия му син.

Снимка: Getty Images

Майкъл Юджийн Арчър (1974-2025), известен като D'Angelo, беше влиятелен американски певец, автор на песни, мултиинструменталист и продуцент, смятан за един от основоположниците на нео-соул движението от 90-те години.

Роден е на 11 февруари 1974 г. в Ричмънд, Вирджиния. D'Angelo израства в дълбоко религиозно семейство на проповедници.

Още от 3-годишен възраст се научава да свири на пиано и още като дете свири в църквите на баща си и дядо си. В тийнейджърските си години сформира групи като Three of a Kind и Michael Archer and Precise, като свири както кавъри, така и собствени песни.

След като печели три поредни победи в аматьорската вечер на театъра "Аполо" в Харлем през 1991 г., той е забелязан и скоро след това подписва издателски договор с EMI.

Дебютният му албум Brown Sugar (1995) се превръща в комерсиален и жъне успех, популяризирайки нео-соул жанра. Хитовете от него включват едноименната песен, Cruisin’ и Lady.

Вторият му албум Voodoo (2000) затвърждава статута му на звезда. Той дебютира на първо място в класацията Billboard 200 и му печели две награди „Грами“, включително за най-добър R&B албум.

Видеоклипът към сингъла Untitled (How Does It Feel) го превръща в неволен секс символ, с което той не се чувства комфортно и което допринася за последващото му оттегляне от публичното пространство.

След дълга пауза, изпълнена с лични проблеми като алкохолизъм и наркотици, D'Angelo се завръща с третия си албум Black Messiah (2014). Албумът съдържа силно политическо и социално послание. Печели още две награди „Грами“ и е приветстван от критиката като шедьовър.

Д'Анджело се бори дълго време с алкохолизъм и наркотици, а през 2005 г. преживява сериозна автомобилна катастрофа. Оставя след себе си три деца.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK