Датската кралица Маргрете II се отправи на последното си пътуване в златната карета. Тя мина по улиците на Копенхаген за последен път като монарх, преди да предаде трона на сина си - престолонаследника принц Фредерик.

Каретата бе ескортирана от двореца „Амалиенборг“ до двореца „Кристиансборг“ от офицери от въоръжените сили и Националната агенция за управление на извънредни ситуации, както и представители на големи национални организации и патронажи.

Златната карета е най-хубавата карета на кралския дом и се използва на традиционното новогодишно празненство в Кристиансборг. Тя е направена за крал Кристиан VIII от производителя на карети Хенри Файф през 1840 г. Покрита е с 24-каратови златни листове, има четири позлатени корони на покрива и изрисуван герб на вратите.

83-годишната кралица Маргрете II, управлявала в продължение на 52 години, изненадващо обяви абдикация на живо по телевизията по време на традиционната си новогодишна реч.

Маргрете ще се откаже от престола на 14 януари, когато се навършват точно 52 години от избирането ѝ за кралица. Най-големият ѝ син престолонаследникът принц Фредерик ще поеме ролята на крал след оттеглянето ѝ.

Тя става наследница на баща си крал Фредерик IX през 1953 г., на 13-годишна възраст, след като конституционна поправка позволява на жените да наследяват трона. Маргрете е най-дългогодишният монарх в историята на Дания.

