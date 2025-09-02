Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски коментира днес предполагаемо незаконно подслушване, извършвано от Агенцията за национална сигурност (АНС). Той заяви, че това не е атака срещу него лично или срещу журналисти, а „срещу основите на държавата, демокрацията и правото на свобода“, съобщи МИА.

Изказването на Мицкоски идва ден след като настоящият директор на АНС Боян Христовски и самият премиер съобщиха, че до прокуратурата са подадени три доклада, съдържащи данни за предполагаеми незаконни и неетични действия.

Става дума за подслушване на Мицкоски в периода, когато е бил лидер на опозицията, както и на други лица от страна на бившия директор на АНС и група служители, съобщава БТА.

И Мицкоски, и Христовски отказаха да предоставят подробности, тъй като материалите са класифицирани, но изразиха увереност, че случаят ще получи правно разрешение и виновните ще бъдат подведени под отговорност.

От Основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията потвърдиха, че е започнало предварително разследване, което на този етап е напълно секретно.

„Страната ни е изправена пред нов скандал – незаконно подслушване и масирани злоупотреби със системата през последните години. Това не е атака само срещу мен, а срещу демокрацията и свободата. Няма да има селективно правосъдие – ще има отговорност и законово решение. Времето на недосегаемите свърши“, заяви македонският премиер, цитиран от МИА.

Скандалът предизвика остра реакция от Виктор Димовски, директор на АНС в периода 2019–2022 г. В публикация във Фейсбук той категорично отрече твърденията, че по време на неговия мандат е имало незаконно наблюдение върху Християн Мицкоски, бизнесмени и журналисти.

„В периода 2019–2022 г., когато ръководех АНС, Мицкоски не е бил обект на специален оперативен интерес. Срещу него не са прилагани оперативно-технически мерки“, заяви Димовски, цитиран от МИА.

Той призна, че агенцията е извършвала проверки за достъп до класифицирана информация на тогавашен и настоящ депутат, което е довело до повдигане на обвинение.

Димовски призова сегашното ръководство на АНС да разсекрети документите, за да стане ясно „кой е предложил, одобрил и извършил предполагаемото подслушване“.

Според него, не трябва да се използват оправдания за „строго секретната информация“, особено при положение, че вече в медиите се появяват конкретни имена на служители и обекти.

