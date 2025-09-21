Френски сенатор, обвинен, че е дрогирал член на парламента с намерението да я нападне сексуално, заяви че ще подаде оставка следващия месец, въпреки че неговата обвинителка определи отлагането на напускането като „отвратително“.

Сенатор Жоел Герьо, на 67 години, е изправен пред съд за предполагаемото използване на екстази, за да подправи чаша шампанско, която депутатът от Националното събрание Сандрин Жосо е пиела през ноември 2023 г.

Герьо, който отрича обвиненията, заяви, че ще се оттегли от горната камара в началото на октомври, потвърждавайки публикация, първо публикувана от API News.

Сенаторът с три мандата посочи, че отдавна е планирал да се оттегли две години след началото на текущия си шестгодишен мандат, отричайки решението да е свързано с наказателното му дело.

Жосо заяви, че новината „която (Герьо) твърди, че е резултат на личен ангажимент и няма връзка с изключително сериозното правно дело, в което е обвинен“, я е оставила отвратена.

„Отново агресорът избира своя график, своята версия на историята, своето излизане,“ каза депутатката от долната камара в изявление.

„Това не е акт на отговорност или достойнство. Това е стратегическо отстъпление, само месеци преди съдебния му процес и след като е се е възползвал огромно от привилегиите на своята длъжност.“

Президентът на Сената Жерар Ларшер обяви през юли, че ще отнесе случая на Гер ьо до етичната комисия на камерата, като го подготви за възможни дисциплинарни мерки.

Геррьо вече беше отстранен от партията си, центристко-дясната група Horizons, след като беше обвинен, че е дрогирал Жосо с намерението да я изнасили или сексуално нападне.

Сенаторът отхвърля обвинението, че е дрогирал нарочно депутатката, описвайки инцидента като „грешка при боравене“.

Обвиненията идват след като французинът Доминик Пелико бе осъден през декември на 20 години затвор за многократното дрогиране на съпругата си, за да я изнасилват той и непознати. Случаят шокира цяла Франция.

