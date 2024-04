11 души са изчезнали, а десетки хиляди са евакуирани след като силни бури връхлетяха южната част на Китай, съобщават държавните медии.

През последните дни в обширната южна провинция Гуангдонг се изсипаха проливни дъждове, които повишиха нивото на реките и се стигна до наводнения.

Според местните медии така ситуация се наблюдава веднъж на столетие.

Повече от 53 000 души са преместени в цялата провинция. Над 45 000 от тях са евакуирани от северния град Цинюан в провинция Гуангдонг, който е разположен на брега на река Бей.

