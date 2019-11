Трус с магнитуд 6,4 и мощни вторични трусове удариха адриатическото крайбрежие на Албания рано тази сутрин. Епицентърът на земетресението е бил на 34 километра западно от столицата Тирана, под повърхността на Адриатическо море.

Разрушени са сгради, напукани са пътища, а хората са излезли от домовете си. Най-големи са щетите в град Дурас. Един човек е загинал в град Курбин, след като в паника е скочил от сграда, съобщава Ройтерс.

Някои местни медии твърдят, че има затрупани хора под рухнал 6-етажен жилищен блок. Съобщава се и за поне 14 души, които са пострадали в Тирана. Нито един от тях не е в тежко състояние. Все още се прави оценка на щетите и се търсят и други пострадали.

Земетресението е усетено във високите сгради в София, Перник и Благоевград. То е усетено силно и в Италия, по слабо в Скопие, Прищина и Подгорица.

Към този момент няма данни за пострадали българи. По данни на българското посолство в Тирана електричеството и интернет връзката е прекъсната на много места в страната. В мисията ни е сформиран кризисен щаб и екипът е в готовност за оказване на съдействие, съобщават от МВнР.

Powerful #earthquake with a magnitude of 6.4 hit #Albania at 3:54am causing several buildings to collapse. pic.twitter.com/jG7Im62RbK