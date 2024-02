Не се очаква Марием и Ндейе да оцелеят повече от няколко дни, когато се раждат. Наскоро те навършиха 7 г. и се смята, че са достигнали тази възраст сиамски близнаци в Европа.

„Подготвях се да ги загубя много бързо. Когато ти кажат от самото начало, че няма бъдеще, ти просто живееш за настоящето“, каза баща им Ибрахима в документалния филм на Би Би Си (BBC) „Неразделни сестри“.

Сиамските близнаци са рядкост и половината от тях са мъртвородени, а една трета умира в рамките на 24 часа след раждането.

Затова фактът, че Марием и Ндейе празнуват седмия си рожден ден с група приятели не доставя радост само на Ибрахима, но и на лекарите, които се грижат за тях.

Двете момичета споделят един чифт крака и един таз, всяка има свой гръбначен мозък и сърце. За тях денонощно се грижи медицински екип, но посещават масово училище в Южен Уелс във Великобритания.

„Те са бойци и доказват, че всички грешат. Дъщерите ми са много различни. Марием е интровертна личност, тиха е, а Ндейе е съвсем различна, тя е много независима“, казва баща им.

„Не бих се преструвал, че е лесно, но е огромна привилегия. Чувстваш се късметлия да бъдеш свидетел на тази постоянна битка за живота“, допълва Ибрахима.

Когато момичетата се раждат в Сенегал през 2016 г., родителите им очакват едно бебе. Лекарите пък не дават надежда те да живеят повече от няколко дни.

„Единственото нещо, което можехме да направим, е да бъдем до тях и да не им позволим да вървят сами през това пътуване. Много ясно видяхме от самото начало, че си имаме работа с воини, които се държат на живота“, споделя Ибрахима.

Лекарите в Сенегал смятат, че единственият шанс момичетата да оцелеят, е да бъдат разделени. След като се обаждат на болници в много държави, молейки за помощ, семейството пристигна през 2017 г. в Обединеното кралство за лечение в известна детска болница в Лондон. Всички са се надявали, че момичетата ще бъдат разделени и семейството ще може да се върне при другите си деца в Сенегал.

Тестове обаче установяват, че сърцето на Марием е твърде слабо за сложната операция и тя няма да оцелее след такава интервенция. След дълго обсъждане медицинския екип и бащата на децата решават, че няма да ги разделят.

Marieme and Ndeye are the conjoined twins whose fight for life took them from Senegal to Wales. Their father, Ibrahima, is facing impossible decisions: https://t.co/X55v2zMxyS pic.twitter.com/5H0k9ODcKC