След като излежава 43 години в затвора за убийство, което не е извършил, Субраманям „Субу“ Ведам най-накрая е свободен.

Нови доказателства го оневиниха по-рано този месец за убийството на бившия му съквартирант.

Но преди да успее да се прегърне с близките си, Ведам беше задържан от Американската имиграционна и митническа служба (ICE), която иска да го депортира в Индия – страна, в която не е живял откакто е бил бебе.

Сега адвокатският екип на Ведам се бори срещу заповедта за депортиране, а семейството му е решено да го измъкне от ареста завинаги.

Семейството му се опитва да се справи с една нова и „много различна“ ситуация, каза сестра му Сарасвати Ведам, пише Би Би Си.

Брат ѝ е преминал от заведение, където е познавал както затворниците, така и надзирателите, и е бил ментор на съкилийници и където е имал собствена килия, в затвор, където дели стая с 60 мъже и където никой не знае за доброто му поведение.

Ведам повтаря едно и също послание на сестра си и други членове на семейството си вследствие на новата ситуация: „Искам да се фокусираме върху победата.“

„Името ми е оневинено, вече не съм затворник, а задържан.“

Убийството от 1980 г.

Преди повече от 40 години Ведам беше осъден за убийството на своя бивш съквартирант Том Кинсър, 19-годишен студент.

Тялото на Кинсър беше намерено девет месеца след изчезването му в гориста местност с огнестрелна рана в черепа.

В деня на изчезването на Кинсър Ведам го помолил да го закара. Въпреки че колата, която Кинсър карал, била върната на обичайното си място, никой не видял как е станало това.

Ведам тогава е обвинен в убийството на Кинсър. Отказана му е гаранция, паспортът и зелената карта му са конфискувани от властите и в обявен за „чужденец, който може да избяга“.

Две години по-късно той е осъден за убийство и получава доживотна присъда. През 1984 г. той е осъден на отделна присъда от две години и половина до пет години за престъпление, свързано с наркотици, като част от споразумение за признаване на вина. Тази присъда трябваше да се излежи едновременно с доживотната му присъда.

През цялото това време Ведам поддържа невинността си по обвиненията в убийство.

Неговите поддръжници и членове на семейството му подчертават, че няма физически доказателства, които да го свързват с престъплението. Защита на мъжа многократно обжалва присъдата за убийство и преди няколко години се появяват нови доказателства по делото, които го оправдават.

В началото на този месец окръжният прокурор на окръг Сентр Берни Канторна заяви, че няма да поиска ново дело срещу Ведам.

Но семейството на Ведам знае, че има още едно препятствие, преди той да бъде освободен: все още има заповед за депортиране от 1988 г., основана на осъдителните му присъди за убийство и престъпление, свързано с наркотици.

Семейството трябва да подаде молба за повторно разглеждане на имиграционното му дело, защото фактите по делото сега са различни.

Макар да е оправдан по обвинението в убийство, осъждането му за наркотици все още е в сила. Имиграционната агенция заяви, че е действала по законно издадена заповед.

Семейството на Ведам заяви, че десетилетия на добро поведение, завършването на три висши образования и общественополезна дейност, докато е бил зад решетките, трябва да бъдат взети под внимание, когато имиграционният съд разгледа случая му.

Семейството подчертава, че връзките на оневинения с Индия – където ICE заяви, че биха искали да го депортират – са в най-добрия случай слаби.

Въпреки че е роден там, той се премества в САЩ на 9 месеца. Роднините, които все още са живи, са далечни, споделят неговите близки.

Неговата общност – г-жа Ведам, четирите ѝ дъщери и други братовчеди – са в САЩ и Канада.

„Той отново ще бъде ограбен и ще пропусне живота на близките си хора, като се намира на другия край на света“, каза тя. „Това е почти като да му откраднат живота два пъти.“

Ведам, който е законен постоянен жител, е получил одобрение на молбата си за гражданство, преди да бъде арестуван. И двамата му родители също са били американски граждани.

