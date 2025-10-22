Човек се е врязал с автомобил в портата пред Белия дом на 21 октомври вечерта, съобщи Сикрет Сървис.

„Около 22:37 ч. лице се вряза с автомобил в портата за автомобили на Сикрет Сървис, намираща се на 17-та улица и E St, NW“, написа службата в X.

Правоохранителната агенция, която отговаря за охраната на президента, заяви, че шофьорът е „арестуван, а автомобилът е проверен и счетен за безопасен“, съобщи „Политико“.

„Разследването ни за причината за тази катастрофа продължава“, казаха от Сикрет Сървис, без да дават повече подробности.

По време на инцидента президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом, съобщи вестник „Ню Йорк Таймс“.

