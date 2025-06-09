Около полунощ в кафене в центъра на Подгорица 23-годишен мъж e прострелял шестима души, петима от които са леко ранени, а един сериозно. Извършителят на престъплението в арестуван, съобщава БГНЕС.
На ранените е оказана незабавно медицинска помощ в Клиничния център на Черна гора.
Полицията е идентифицирала Михайло Лакушич от Подгорица като заподозрян, който е избягал след стрелбата.
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След приключване на огледа на местопроизшествието, полицията е арестувала Лакушич. Той е идентифициран по свидетелски показания от граждани и видеозаписи.
Предполага се, че инцидентът е бил предшестван от спор.
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