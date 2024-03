На 92 години медийният магнат Рупърт Мърдок се сгоди за приятелката си Елена Жукова, съобщи Би Би Си. Новината потвърди екипът на Мърдок.

Мърдок и пенсионирания руски молекулярен биолог Елена Жукова са заедно от няколко месеца. Очаква се бракът им да се състои в лозето в имението му Морага в Калифорния тази година.

Това ще бъде петият брак на медийния магнат. Според New York Times сватбата е насрочена за юни и поканите вече са изпратени. Според медията бракът едва ли ще засегне бъдещето на бизнеса на Мърдок, който се държи в тръст от четирите му най-големи деца.

Снимка: Getty Images

Мърдок се сгодява за шести път. Той отмени годежа с бившата си приятелка Ан Лесли Смит през април 2023 г. само две седмици след обявяването му и така не се стигна до пета сватба.

Скоро след това той започна да е среща със 67-годишната Елена Жукова. Твърди се, че двойката се е запознала на парти, организирано от една от бившите му съпруги - родената в Китай предприемачка Уенди Денг.

Снимка: CNN

Другите бивши съпруги на медийния магнат бяха австралийската стюардеса Патриша Букър, родената в Шотландия журналистка Ана Ман и американският модел и актриса Джери Хол.

Снимка: Getty Images

Преди да срещне Мърдок пък Жукова е била омъжена за руския петролен милиардер Александър Жуков, а дъщеря им Даша, светска личност и бизнесдама, беше омъжена за руския олигарх Роман Абрамович до 2017 г.

Снимка: Getty Images

Рупърт Мърдок започва кариерата си в Австралия през 50-те години на миналия век. Той купува британските вестници News of the World и The Sun през 1969 г.