Главният изпълнителен директор на Ryanair, Майкъл О’Лиъри, отправи нова остра атака срещу конкурентите в европейската авиация, предупреждавайки, че до Коледа няколко малки и средни авиокомпании ще обявят фалит заради тежките финансови предизвикателства в сектора.

Той припомни ситуацията с исландската Play и шведската Braathens, които вече спряха дейност. „Ще има още фалити преди Коледа“, предупреди О’Лиъри, подчертавайки, че много компании „твърдят, че са нискотарифни“, но разходите им са прекалено високи, за да оцелеят.

Критиките му бяха отправени основно към най-големият им конкурент - унгарската Wizz Air, която според него е обречена. „Не мисля, че ще изчезне следващата седмица, но е неизбежно в един момент или да фалира, или да бъде купена“, каза О’Лиъри, обвинявайки компанията, че използва „финансови схеми тип Понци“.

Той обясни, че Wizz Air е подкопала стабилността си, продавайки самолети по време на Covid и след това наемайки ги обратно на високи цени, както и чрез скъпи договори за обратно финансиране от банки. Освен това компанията се сблъсква с допълнителни трудности – през септември 2025 затвори операциите си в Абу Даби, а проблемите с двигателите Pratt & Whitney извадиха от експлоатация 41 самолета.

Серия от фалити в Европа

Прогнозите на О’Лиъри идват на фона на редица колапси в сектора:

Play Airlines (Исландия) прекрати всички полети на 29 септември 2025 г., след неуспешен опит да възроди модела за нискотарифни трансатлантически полети след фалита на WOW Air през 2019 г.

Braathens International Airways (Швеция) обяви банкрут на 28 септември 2025 г., засягайки около 200 служители и прекратявайки незабавно полетите с Airbus.

По-рано през годината Air Belgium също обяви несъстоятелност (30 април 2025), оставяйки хиляди пътници без възможност да си възстановят парите за билети.

Прогнози за пазара

О’Лиъри насочи критики и към EasyJet, за която твърди, че няма перспектива за растеж. Според него Air France-KLM ще поеме операциите на EasyJet в Париж и Швейцария, а British Airways – тези на летище Гетуик, предричайки своеобразен „разпад“ на британската компания.

На фона на кризата за конкурентите, Ryanair прогнозира поскъпване на билетите с 6-7% през 2025 г., което ще върне цените на нивата от 2023 г. Ирландският превозвач разширява дейността си в италианските региони, където беше премахнат местният данък, и има готовност незабавно да добави над 1 милион места по маршрути в Италия.

Експерти смятат, че 2025 г. може да се окаже повратна точка за модела „ултра нискотарифни полети“ в Европа, тъй като много авиокомпании са изправени пред сериозни затруднения и търсят начини за рестарт.

