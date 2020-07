6-годишно момиченце от Китай стана сензация в социалните мрежи с изумителни музикални способности. Детето свири на 8 инструмента и пее.

Песента "Fly me to the Мoon" на Франк Синатра в изпълнение на малката Джоу Джаойен е гледанa повече от 5 милиона пъти.



Тя е дъщеря на музикант и от невръстна възраст си играе с музикални инструменти и се учи да свири.