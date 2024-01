Седем души загинаха, след като малък самолет се разби в селскостопански район на югоизточния бразилски щат Минас Жераис, съобщиха властите.

Те са пътували от Кампинас за Сао Пауло, когато едномоторният самолет се е повредил във въздуха около 10:30 ч. местно време в град Итапева, съобщиха за АФП пожарникарите от Минас Жераис.

"Седем души, които са били на борда бяха открити мъртви", добавиха от пожарната.

Видео, публикувано в Twitter показва, как самолетът пада върху хълм и се разбива.

Uma pessoa que estava no local da queda do avião em Itapeva, no sul de Minas Gerais, flagrou o que seria uma parte da aeronave caindo no momento do acidente, na manhã deste domingo (28). O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte de sete pessoas. pic.twitter.com/3Y8JlMT2Hh