Десет души загинаха, след като два военноморски хеликоптера се сблъскаха във въздуха по време на военна репетиция за парада на Кралския малайзийски флот.

Едната летателна машина е захванала ротора на другата, преди и двете да паднат на земята и да се разбият, показват кадри, публикувани в местни медии, коментира Би Би Си.

Инцидентът е станал в 09:30 местно време в малайзийския град Лумут, в който се посещава военноморската база. Няма данни за оцелели при катастрофата.

„Смъртта на всички жертви е била потвърдена на място, а телата им са били транспортирани до военната болница в града за идентификация“, коментират от Кралският малайзийски флот.

Ще бъде сформира комисия за разследване на причините за инцидента.

Един от хеликоптерите, със седем души на борда, се е разбил върху лекоатлетическата писта на стадион. Другият – с трима души на борда, се е ударил в плувен басейн.

#NSTnation "There were 10 crew members in total. Based on preliminary information, there were no survivors." #helicoptercrash #Lumut pic.twitter.com/URTS7oOT8W

Премиерът на Малайзия Ануар Ибрахим коментира в X, че нацията скърби за жертвите в трагедията.

„Поднасям съболезнованията си към семействата на жертвите и отправям молитви за сили да се изправим срещу това бедствие“, казва още той.

Екипажите на хеликоптерите са тренирали за празненствата на Деня на ВМС, които започват на 3 май.

#Malaysia: 10 people were killed when two helicopters collided in mid-air and crashed during preparations for a naval parade. My thoughts are with the families and loved ones of those affected by this unfortunate accident. pic.twitter.com/WaqZLIm5zB