Саудитска Арабия планира да монетизира всички полезни изкопаеми, включително уран, каза саудитският министър на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман.

„Ще го обогатим и ще го продадем, и ще направим жълта торта“, каза принц Абдулазиз на индустриална конференция в Дахран, предава Ройтерс.

Към момента почти цялото електричество в Саудитска Арабия е произведено от фосилни горива.

Страната е изразявала амбициозни планове за изграждане на ядрени и възобновяеми енергийни мощности, но през 2019 г. само 0,1% от общото производство идва от слънчева фотоволтаична енергия, а останалата част се произвежда от нефт и газ.

През юли 2017 г. правителството одобрява създаването на Саудитския национален проект за атомна енергия (SNAEP) и нови финансови и административни разпоредби за основаната през 2010 година KA-CARE (The King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy - Градът на крал Абдула за атомна и възобновяема енергия).