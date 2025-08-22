Администрацията на Вашингтон е наредила на американската разузнавателна общност да не предоставя на членовете на западния алианс „Петте очи“ каквато и да е информация относно преговорите с Москва и Киев за разрешаване на конфликта в Украйна, съобщи телевизионният канал CBS, цитиран от БГНЕС.

Според източници сред американски служители, директорката на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард е наредила на американските разузнавателни агенции „да не предоставят никаква информация относно руско-украинските мирни преговори“ на членовете на този алианс. В него освен САЩ са включени Австралия, Великобритания, Канада и Нова Зеландия.

Съответният документ, подписан от Габард, е с дата 20 юли. Според него разузнавателна информация не може да бъде предоставяна на граждани на други държави, ако не е била публикувана по-рано. Забраната не се отнася за информация, която не е пряко свързана с преговорите и е получена по дипломатически канали, както и за информация, която се предава на Киев за улесняване на военните операции. Причините за тази забрана не се съобщават.

