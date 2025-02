Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е одобрила продажбата на оръжия за повече от 7,4 милиарда долара на Израел, затвърждавайки ангажимента на Вашингтон да въоръжи най-големия си близкоизточен съюзник въпреки глобалните критики за действията му в Газа и Ливан, пише Bloomberg, цитиран от Фокус.

Държавният департамент на САЩ е уведомил Конгреса в петък, че е одобрил продажбата на 3000 ракети въздух-земя Hellfire и свързано оборудване за 660 милиона долара , както и 6,75 милиарда долара за бомби, системи за насочване и предпазители, се посочва в две отделни съобщения.

"Съединените щати са ангажирани със сигурността на Израел и за националния интерес на САЩ е жизненоважно да се помогне на Израел да развие и поддържа силен и готов капацитет за самозащита“, се посочва в изявление на Държавния департамент.

Продажбите включват повече от 2100 250-килограмови бомби GBU-39/B и 2800 кутии за 500-килограмови бомби MK-82. Очаква се доставките на бомбите и свързаните с тях системи за насочване да започнат през следващата година, докато доставките на Hellfire, произведени от Lockheed Martin Corp. ще започнат през 2028 г.

Очаква се бомбите да се продават както от запасите на САЩ, така и от изпълнители, включително Boeing Co. и ATK Tactical Systems Co. и подразделение на L3Harris Technologies Inc.

Миналия месец администрацията на американския президент Доналд Тръмп е изпратила на Израел партида бомби с тегло 2000 кг. Това са оръжия, които бяха отрязани от бившия президент на САЩ Джо Байдън заради военната офанзива на Израел срещу ХАМАС в Газа.

