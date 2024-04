Израел нанесе удари по Иран, съобщaват американски служители, цитирани от Би Би Си. Експлозия е била чута северозападно от иранския град Исфахан рано тази сутрин.

Това се е случило близо до международното летище на града, съобщава информационната агенция на страната Fars.

Към момента Израел нито потвърждава, нито отрича атаката.

Иранските официални медии съобщават, че в 3:30 ч. българско време са свалили три дрона близо до военното летище в Исфахан. Няма данни за ракетен удар, нито за нанесени щети. Иран не потвърждава дали атаката идва от Израел.

Държавни медии съобщават, че полетите са спрени над няколко града, включително Исфахан, Ширакс и Техеран.

Държавната информационна агенция IRNA потвърди, че системите за противовъздушна отбрана на страната са били активирани в няколко провинции. IRNA каза, че страната е изстреляла своите „батареи за противовъздушна отбрана“.

Иранската държавна телевизия казва, че взривовете са резултат от активирането на противовъздушна отбрана, насочена към „мини-дронове“, пише Би Би Си. Първоначално беше съобщено, че става въпрос за ракетна атака, но впоследствие стана ясно, че такава няма и се касае за атаки с дронове.

Исфахан е третият по големина град в Иран. Провинцията е дом на голяма военновъздушна база, голям комплекс за производство на ракети и няколко ядрени обекта. В Исфахан се намира и част от комплекса с ядрената програма на Иран, но няколко агенции подчертаха, че ядрените обекти не са засегнати и няма опасност, свързана с тях.

Според Си Ен Ен иранските държавни медии също съобщават, че всички съоръжения в района са защитени, включително значителни ядрени съоръжения.

Американските медии, позовавайки се на свои високопоставени източници, твърдят, че това е отговор на Израел, който се очаква да бъде ограничен. Смята се, че той ще бъде върху военни обекти като тези в Исфахан.

Israel carries out a strike inside Iran, US official tells CNN, in a move that threatens to push the region deeper into conflict. https://t.co/h2BN3BMzAR