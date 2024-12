Съединените щати предложиха награда от 10 млн. долара за информация, която да доведе до ареста на китаец и съучастници, издирвани за хакване на компютърни защитни стени.

Според програмата „Награди за правосъдие“ на Държавния департамент 30-годишният Гуан Тянфън вероятно живее в китайската провинция Съчуан.

В обвинителния акт Гуан е обвинен в заговор за извършване на компютърна измама и заговор за извършване на телеграфна измама.

Според обвинителния акт Гуан и съучастниците му в Sichuan Silence Information Technology Co Ltd са се възползвали от уязвимост в защитни стени, продавани от базираната в Обединеното кралство компания за киберсигурност Sophos Ltd.