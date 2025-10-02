И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов е домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни, който ще се състои в София на 5,6 и 7 октомври 2025 г.

Форумът събира ръководителите на прокуратури от региона на Югоизточна Европа и партньорски институции от Европейския съюз на най-високо ниво. Той се провежда по инициатива на главните прокурори на Република България и Република Турция. Първото събитие е през 2019 г. в Измир. София за втори път е домакин на форума, който има за цел да поддържа установеното стабилно партньорство и взаимодействие между прокуратурите от балканските държави по наказателноправни въпроси, борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и др.

Темите, които ще бъдат разисквани на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни в София, са с фокус върху противодействието на тероризма и трафика на наркотици, разследването на престъпления, извършени в дигитална среда, с криптовалути и засилване на сътрудничеството с трети държави за противодействие на транснационалната престъпност в Балканския регион.

