След скорошната загуба на съпруга си Ози Озбърн, Шарън Озбърн благодари на феновете за подкрепата им в този тежък за нея момент, съобщава списание Far out.

Фронтменът на Black Sabbath и световна метъл икона почина през юли на 76-годишна възраст. По-малко от три седмици по-рано Black Sabbath се събраха за последно сбогуване на концерта Back To The Beginning в Бирмингам.

На погребението на Ози на 30 юли кортежът премина през центъра на Бирмингам, където хиляди фенове се стекоха, за да отдадат почит на музиканта. В един момент Шарън бе забелязана да слиза от колата, за да разгледа почетните експозиции. Тя изглеждаше крехка и беше поддържана от семейството си.

Сега Шарън използва Instagram, за да сподели едно от първите си публични изявления след смъртта на съпруга си. Посланието ѝ бе придружено от видео, на което тя и дъщеря ѝ - Кели Озбърн, се занимават със соколарство. Тя започва с думите:

„Все още ми е трудно да намеря думи, за да изразя колко съм благодарна за огромната любов и подкрепа, които ми показахте в социалните мрежи.“

„Вашите коментари, публикации и трибюти ми донесоха повече утеха, отколкото можете да си представите. Нищо от това не е останало незабелязано — всъщност, именно те ме поддържаха през много нощи", казва още тя.

Шарън споделя, че все още „търси равновесие“, но в същото време иска да „сподели за някои великолепни същества, с които има възможността да прекарам един следобед.“

За птиците тя каза: „Връзката, която създаваш с тези могъщи птици, се гради изцяло върху доверие и увереност. Те ще изберат да кацнат върху теб само ако усетят, че си безопасен и не се страхуваш от тях. Това е връзка, която ми е добре позната, и преживяването беше повече от магическо".

„Обичам ви всички и ви благодаря дълбоко за извънземното количество любов, което продължавате да ми изпращате", споделя още Шарън.

