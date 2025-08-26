dalivali.bg
Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът му отказва, но все още виждаме „блясък в очите му“

Той е в добро здраве, но езикът му се губи, каза Ема Хеминг Уилис за актьора, който беше диагностициран с тежка деменция

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:34 ч. 26.08.2025 г.

Съпругата на американски актьор Брус Уилис Ема Хеминг Уилис за първи път говори публично за това, че мозъкът му вече „отказва“ и „езикът му се губи“.

„Брус все още е много подвижен. Като цяло Брус е в много добро здраве. Само мозъкът му отказва“, каза тя пред ABC News в предаването „Good Morning America“ във вторник.

70-годишната звезда от „Умирай трудно“ беше диагностицирана с фронтотемпорална деменция преди повече от три години.

„Езикът му се губи и ние се научихме да се адаптираме. Имаме начин да общуваме с него, който е просто... различен, добавя съпругата му.

Съпругата на Брус Уилис разкри кои са най-трудните моменти след диагнозата му (ВИДЕО)

Семейство Уилис разкри през 2023 г. за диагнозата на звездата, която според уебсайта на NHS е „нечесто срещан тип деменция, който причинява проблеми с поведението и езика“.

Моделът и предприемачът Хеминг Уилис каза, че в началото е мислила, че трябва да помага на съпруга си сама, което е довело до безсънни нощи и оттегляне от социалния ѝ живот.

Семейството, включително двете малки дъщери на двойката и другите три дъщери на Брус Уилис от бившата му партньорка – актрисата Деми Мур, все още виждат проблясъци от истинската му личност, отбелязва Хеминг Уилис, както и „блясък в очите му“.

След диагнозата деменция: Брус Уилис се появи за първи път на публично място (ВИДЕО)

„Не дни, но имаме моменти. Това е неговият смях, нали? Той има такъв сърдечен смях. И понякога виждаш този блясък в очите му или тази усмивка, и аз просто се пренасям“, каза тя.

„И е трудно да се види, защото колкото бързо се появяват тези моменти, толкова бързо и изчезват. Трудно е. Но съм благодарна. Благодарна съм, че съпругът ми все още е тук“, добавя тя.

Снимка: Getty Images

Тя говори преди специалното предаване на ABC „Ема и Брус Уилис: Неочакваното пътуване“, което ще бъде излъчено в САЩ във вторник в 20:00 часа по Британско лятно време. На следващия ден то ще бъде достъпно за стрийминг в Disney+ и Hulu.

Като авторка на предстояща книга за опита на семейството й с деменцията, Ема Хеминг Уилис, се застъпи и за другите грижещи се за болни.

Тя каза, че се надява новата й книга, озаглавена „Неочаквано пътуване: да намериш сила, надежда и себе си по пътя на грижите“, да послужи като пътна карта и ръководство за други грижещи се, чийто живот може да бъде засегнат по подобен начин от деменцията.

