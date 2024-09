Два самолета се сблъскаха на международното летище Хартсфийлд-Джаксън в Атланта. Машина на Delta Air Lines е ударила по-малка на същата авиокомпания и е откъснала опашката ѝ, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), цитирана от Independent.

Двата самолета са се сблъскали на кръстовището на две пътеки за рулиране на летището около 10:10 ч. местно време, според FAA.

При подготовка за излитане на полет 295 на Delta Air Lines за Токио крилото на самолета се е ударило в опашката на полет 5526 на Endeavor Air, който е трябвало да излети за Луизиана.

Няма данни за пострадали и в двата самолета. Сблъсъкът не е довел до сериозни нарушения на работата на летището.

„Има минимално въздействие върху работата на летището. Пътниците от единия от самолетите се извозват с автобуси от мястото на инцидента до залите за посетители. Вторият самолет се е прифвижил до терминала на собствен ход, където пътниците ще бъдат освободени от самолетите на техните изходи“, каза говорител на летището в изявление за ABC News.

BREAKING - Two Delta Airlines planes collide on runway at Atlanta Hartsfield Jackson International Airport in Georgia pic.twitter.com/ia2kA8FU4G