Съдят българка в Солун, открили децата ѝ да се скитат сами по улицата

Децата, на 1 г. и на 2 г., били намерени на пътното платно

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:12 ч. 05.09.2025 г.

Властите в Гърция съдят 22-годишна българка и 49-годишният ѝ мъж от албански произход, защото са изложили малолетните си деца на опасност.

Децата, на 1 г. и на 2 г., са забелязани от случаен минувач да се скитат сами по улицата в квартал „Харилау“ в Солун.

Свидетелят, който е таксиметров шофьор, подава сигнал в полицията. В показанията си той твърди, че намерил децата на средата на пътното платно.

Делото обаче беше отложено, а съдът постанови двамата родители да останат в ареста.

Съдят българка, блъснала мъж и бебе в САЩ

Според информация на разследването, родителите твърдели, че по-голямото им дете е отворило вратата на жилището и така малчуганите избягали на улицата.

