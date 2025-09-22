dalivali.bg
Съдят Amazon в САЩ, записвали потребители на Prime без тяхно съгласие

Процесът за отказ бил сложен и объркващ, наричан „Илиада“ — на името на дългия епос на Омир

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:21 ч. 22.09.2025 г.

Amazon влиза в съдебна зала в САЩ по обвинения, че е подвеждала милиони потребители да се абонират за Prime и е затруднявала прекратяването на абонамента.

Според Федералната търговска комисия (FTC), Amazon е използвала „тъмни модели“ (dark patterns), за да записва потребители без ясно съгласие. Процесът за отказ бил сложен и объркващ, наричан „Илиада“ — на името на дългия епос на Омир.

FTC счита, че информацията за цената и автоматичното подновяване често е била скрита или в дребен шрифт. Абонатите Prime харчат значително повече от неплатените потребители, което прави услугата ключова за бизнес модела на компанията.

Облаци и постоянните ветрове: Изстрелването на сателитите на Amazon е отменено (СНИМКИ)

Делото се базира и на законодателството ROSCA от 2010 г., което забранява таксуването без ясно обявени условия, изрично съгласие и лесен отказ. FTC иска глоби, компенсации и съдебна заповед, изискваща Amazon да промени практиките си.

Компанията се защитава, твърдейки, че законът не забранява тези практики и че вече е подобрила процеса на записване и отказ от абонамент.

Съдебният процес с жури ще продължи около четири седмици и ще се базира на вътрешни документи и показания на ръководители и експерти.

Ако FTC спечели, Amazon може да бъде санкционирана с значителни глоби и да бъде принудена да преработи практиките си по абонамента под съдебен контрол.

С опасност за живота е пострадалата при тежката катастрофа с две жертви в София

Тежка катастрофа на бул. „Драган Цанков“ в София, има загинали

Тревога: НАТО вдигна германски изтребители след поява на руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Сергий Плохий: АЕЦ „Запорожие“ беше на първо място като потенциална ядрена заплаха, а „Чернобил“ - на второ

Молитва, сълзи и ръкостискане между Доналд Тръмп и Илон Мъск в памет на Чарли Кърк (ВИДЕО)

