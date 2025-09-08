Нов стенопис от загадъчния уличен художник Бенкси се появи на стената на сградата на Кралския съд в центъра на Лондон.

Той изобразява съдия с традиционна перука и черна тога, който удря протестиращ, лежащ на земята, като кръвта се разпръсква по плаката му.

Макар стенописът да не се отнася до конкретна кауза или инцидент, появата му идва два дни, след като почти 900 души бяха арестувани по време на протест в Лондон срещу забраната на Palestine Action.

Произведението беше бързо покрито с големи пластмасови листове и метални бариери. Служители на съда заявиха пред Би Би Си, че произведението ще бъде премахнато.

Полицията заяви, че е получила сигнал за престъпно увреждане и че разследването ще продължи.

Мястото, което Банкси е избрал, е на външната стена на Queen's Building, част от комплекса на Кралските съдилища, на обикновено тихата Carey Street.

В понеделник там имаше много зяпачи, които снимаха наскоро скритата част от стената.

Един от двамата охранители пред сградата каза, че не знае колко още ще трябва да стоят на пост, и добави: „Поне не вали“.

Банкси е известен и с работата си в Западния бряг. През декември 2019 г. той създаде „модифицирано Рождество“ в хотел в Витлеем, което показваше яслите на Исус пред израелската разделителна бариера, която изглеждаше пробита от експлозия, създавайки формата на звезда.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK