dalivali.bg
София
сега Слънчево 24°
13 Слънчево 26°
14 Разкъсана облачност 28°
15 Разкъсана облачност 28°
16 Разкъсана облачност 29°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

С прерязано гърло: Мъж изпълзял от масов гроб на измъчвани защитници (ВИДЕО)

В Днипро се лекува тежко раненият войник от Националната гвардия, който е попаднал в плен в Донецка област

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:56 ч. 27.08.2025 г.

С прерязано гърло Владислав изпълзя от масов гроб на измъчвани защитници. В Днипро се лекува тежко раненият войник от Националната гвардия, който е попаднал в плен в Донецка област през август.

Той и още седем военнослужещи били измъчвани от руснаци в Миролюбивка. След това всички били хвърлени в яма и покрити с отпадъци. Владислав по чудо успял не само да оцелее, но и да се добере обратно до своите другари.

Русия обяви, че е превзела още едно село в Донецка област, публикува и кадри (ВИДЕО)

Той не може да говори, но описва преживяното в писмена форма.

През август е имало силен обстрел близо до Миролюбивка в Донецка област, Владислав и неговите другари се разделили, за да търсят убежище. Но той бил заловен от окупаторите в селото.

Руснаците са ги завели в мазето. Там е имало много кръв. И всички тези момчета, които били заловени, вече били на колене, вързани. Така са преминавали разпитите. Вадят им очите, режат им устните, режат им мъжките полови органи, ушите им. 

„Прерязаха и гърлото ми, а след това може би се умориха", предполага самият Владислав. Той е бил осмият в опашката за мъчения. Всички затворници били счетени за мъртви след мъченията. Както са били вързани, руснаците ги заровили в яма и ги покрили с боклуци.“

Украинската полиция евакуира 4-годишно дете в бронежилетка от фронтовата линия (ВИДЕО)

"Владислав прекарва нощта с тях, с онези, които са умрели в ямата. Едва тогава прерязва въжето със счупена бутилка и започва да пълзи малко по малко нагоре", разказва съпругата на Владислав.

Виктория разбира на 13-ти август, че съпругът ѝ е изчезнал безследно. Но тя вярва до самия край, че любимият ѝ е жив. Бил е в армията целия си живот. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Инцидентът в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев карал АТВ-то под въздействието на марихуана

Инцидентът в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев карал АТВ-то под въздействието на марихуана
20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)

20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)
„Попита ме как е възможно“: Адвокатът на Бургазлиев отрича той да е употребявал марихуана

„Попита ме как е възможно“: Адвокатът на Бургазлиев отрича той да е употребявал марихуана
Две момичета скочиха от влак в движение на жп гара Клисура

Две момичета скочиха от влак в движение на жп гара Клисура
Две деца - на 4 и 6 г., са избягали от детска градина в Сапарева баня

Две деца - на 4 и 6 г., са избягали от детска градина в Сапарева баня
Тази сутрин
Снимка: 10-часов работен ден 4 дни в седмицата: Какви промени предлагат в Гърция?
10-часов работен ден 4 дни в седмицата: Какви промени предлагат в Гърция?
Снимка: Проблемът с животните у нас: "Всички сме изправени до стената и чакаме времето за разстрел"
Проблемът с животните у нас: "Всички сме изправени до стената и чакаме времето за разстрел"
Снимка: 3-стаен апартамент в София - около 300 хил. евро, какво ще се случи с цените в еврозоната?
3-стаен апартамент в София - около 300 хил. евро, какво ще се случи с цените в еврозоната?
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест