С прерязано гърло: Мъж изпълзял от масов гроб на измъчвани защитници (ВИДЕО)

С прерязано гърло Владислав изпълзя от масов гроб на измъчвани защитници. В Днипро се лекува тежко раненият войник от Националната гвардия, който е попаднал в плен в Донецка област през август.

Той и още седем военнослужещи били измъчвани от руснаци в Миролюбивка. След това всички били хвърлени в яма и покрити с отпадъци. Владислав по чудо успял не само да оцелее, но и да се добере обратно до своите другари.

Той не може да говори, но описва преживяното в писмена форма.

През август е имало силен обстрел близо до Миролюбивка в Донецка област, Владислав и неговите другари се разделили, за да търсят убежище. Но той бил заловен от окупаторите в селото.

Руснаците са ги завели в мазето. Там е имало много кръв. И всички тези момчета, които били заловени, вече били на колене, вързани. Така са преминавали разпитите. Вадят им очите, режат им устните, режат им мъжките полови органи, ушите им.

„Прерязаха и гърлото ми, а след това може би се умориха", предполага самият Владислав. Той е бил осмият в опашката за мъчения. Всички затворници били счетени за мъртви след мъченията. Както са били вързани, руснаците ги заровили в яма и ги покрили с боклуци.“

"Владислав прекарва нощта с тях, с онези, които са умрели в ямата. Едва тогава прерязва въжето със счупена бутилка и започва да пълзи малко по малко нагоре", разказва съпругата на Владислав.

Виктория разбира на 13-ти август, че съпругът ѝ е изчезнал безследно. Но тя вярва до самия край, че любимият ѝ е жив. Бил е в армията целия си живот.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase