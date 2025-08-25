Рускиня опита да взриви руската служба за сигурност за Крим и Севастопол с „минирана икона“

Координатор от украинските специални служби дистанционно е придружил рускиня с минирана икона до контролно-пропускателния пункт на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) за Крим и Севастопол, където е била заловена.

За това разказва самата тя по време на разпита си, който е разпространен от ТАСС под формата на видеозапис.

Започнали да я контролират от момента, в който „получила пакета“. До 07:00 ч. сутринта тя трябвало да е на контролно-пропускателния пункт.

„Той ме напътства чрез видеовръзка. Включих камерата. Каза ми къде да отида“, разказва тя.

Снимка: ТАСС

По думите ѝ и дали съвети къде да влезе, през кой вход, къде да застане и как да държи телефона си, за да може да вижда какво се случва отблизо.

На входа имало не само служители на ФСБ, но и деца, доведени в детската градина.

Когато жената влязла на контролно-пропускателния пункт, тя казала, че трябва да предаде пакет.

Снимка: ТАСС

„Входът беше блокиран, един служител излезе и аз бях нещо като арестувана“, каза тя.

Тази информация все още не е потвърдена от украинска страна.