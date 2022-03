Руски удар порази 9-етажната сграда на регионалното правителство в южния украински град Николаев - ключов пристанищен град, който от седмици е подложен на тежки нападения, съобщават украинските власти.

Nikolaev. Before and after. Remember, fascism is destructive. If the Nazis, and others like that are marching through your streets, they will fly to you, even if it takes 8 long years. pic.twitter.com/jgne5RIoUA