Заместник-лидерът на руската либерална партия „Яблоко“, която се противопоставя на войната в Украйна, е обвинен в умишлено разпространение на лъжи за руската армия, пише Ройтерс.

Максим Круглов твърди, че не е виновен по обвинението, което може да доведе до присъда до 10 години затвор, съобщиха следователи.

Московски съд ще разгледа искането им за задържането му по-късно в четвъртък, ден след ареста му.

Наталия Тихонова, адвокат, представляващ Круглов, заяви, че нейният клиент е обвинен във съдържанието на две публикации, които е направил в Телеграм през 2022 г., и че домът му е бил претърсен.

Държавните следователи заявиха, че публикациите са съдържали невярна информация за предполагаемите действия на руската армия срещу украински цивилни.

Снимка: Ройтерс

Партия „Яблоко“, която има само няколко места в регионалните парламенти и никакви места в националния парламент, осъди решението на президента Владимир Путин да изпрати десетки хиляди войници в Украйна на 24 февруари 2022 г. и го призова да промени курса си.

Един от другите висши фигури, Лев Шлосберг, беше поставен под домашен арест през юни, след като беше обвинен в дискредитиране на руската армия, а друг, Борис Вишневски, се сблъска с проблеми във вторник, когато съд заяви, че ще разгледа искане от държавните прокурори да определят книгата му като екстремистка.

Шлосберг и Вишневски също бяха определени като „чуждестранни агенти“ от властите.

Николай Рибаков, ръководителят на „Яблоко“, заяви в изявление, че Круглов публично е призовал за договаряне на споразумение за прекратяване на огъня в Украйна.

Снимка: Ройтерс

Кремъл заяви, че е отворен за мирни преговори, но трябва да постигне първоначалните си цели и е поставил искания, които Киев отхвърли като равносилни на капитулация.

Рибаков каза, че вярва, че законите, въведени за наказване на всеки, за когото се смята, че разпространява фалшиви новини или дискредитира армията от типа, използван срещу Круглов и Шлосберг, могат да бъдат използвани за затваряне на всеки, който иска мир.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK