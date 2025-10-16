Русия изстреля залп от над 300 дрона и 37 ракети, насочени към инфраструктура в цяла Украйна при нощни атаки в четвъртък, заяви президентът Володимир Зеленски.
Цели в централните области Виница и Полтава, както и в североизточните райони на областите Сума и Харков, бяха атакувани.
„Тази есен руснаците използват всеки ден, за да нанасят удари по нашата енергийна инфраструктура“, каза Зеленски в ефира на X.
Руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Кинжал“.
Русия нанася удари по енергийните и електроцентрали на Украйна през последните зими, докато войната навлиза в четвъртата си година, първоначално фокусирайки се върху електроенергията, но тази година все повече се насочва към газовата инфраструктура.
Руски удари с дронове също са причинили прекъсвания на електрозахранването, като Украйна ограничи доставките за промишлените потребители в четвъртък. Киев засили собствените си атаки срещу руски петролни рафинерии в граничните райони и отвъд тях.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK