Русия изстреля залп от над 300 дрона и 37 ракети, насочени към инфраструктура в цяла Украйна при нощни атаки в четвъртък, заяви президентът Володимир Зеленски.

Цели в централните области Виница и Полтава, както и в североизточните райони на областите Сума и Харков, бяха атакувани.

„Тази есен руснаците използват всеки ден, за да нанасят удари по нашата енергийна инфраструктура“, каза Зеленски в ефира на X.

Руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Кинжал“.

Русия нанася удари по енергийните и електроцентрали на Украйна през последните зими, докато войната навлиза в четвъртата си година, първоначално фокусирайки се върху електроенергията, но тази година все повече се насочва към газовата инфраструктура.

Руски удари с дронове също са причинили прекъсвания на електрозахранването, като Украйна ограничи доставките за промишлените потребители в четвъртък. Киев засили собствените си атаки срещу руски петролни рафинерии в граничните райони и отвъд тях.

