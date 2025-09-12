Руски зенитни части унищожиха или свалиха девет украински дрона, летящи към столицата Москва рано тази сутрин, съобщи кметът на града Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.

В поредица от съобщения в приложението Телеграм Собянин написа, че специализирани екипи проучват падналите фрагменти от дронове.

Губернаторът на Ленинградска област, в която се намира вторият по големина град в Русия – Санкт Петербург, съобщи, че също са предприети мерки за противовъздушна отбрана против дронове.

Те са в сила в радиус от 100 км около летище "Пулково", добави той в Телеграм.

Според руските власти броят на дроновете, с които Украйна е атакувала Русия, все още се изяснява.

