Руската противовъздушна отбрана е унищожила тази нощ дрон, насочен към столицата Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на кмета на града.

Сергей Собянин разпространи тази информация днес в своя канал в приложението "Телеграм", поясни световната агенция.

"Силите за ПВО към Министерството на отбраната свалиха един безпилотен апарат, летящ към Москва. На мястото, на което са паднали отломките, работят специалисти от службите за извънредни ситуации", написа Собянин, цитиран от ТАСС и БТА.

