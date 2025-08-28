Руска артилерия е поразила турско предприятие. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски.

Според специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог руската атака, извършена снощи подкопава мирните усилия на Доналд Тръмп.

„Тези атаки заплашват мира, към който се стремим“, каза Келог в предаването X.

Най-малко 18 души, включително четири деца, бяха убити в Киев след ракетни и удари с дронове, които също така повредиха сградата на мисията на Европейския съюз и офисите на Британския съвет.

