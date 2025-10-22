Русия планира да започне подготовка през 2026 г. за изваждането на две съветски ядрени подводници, потънали в арктически води, съобщи РБК на 18 октомври. Самата операция по изваждането е планирана за 2027 г., пише Telegraph.

Както отбелязва РБК, в проекта за федералния бюджет за 2026 г. и планирания период 2027–2028 г. са заложени средства за реабилитация на арктически морски райони, замърсени от потънали или потопени обекти с радиационен риск.

Тези дейности са част от държавната програма на Русия „Развитие на атомната енергетика и промишлен комплекс“.

Според обяснителната записка, цитирана от РБК, разделът озаглавен „Безопасно управление на федералните радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени и радиационно опасни обекти от наследството“, предвижда:

10,5 милиарда рубли за 2026 г., 10,7 милиарда рубли за 2027 г. и 10,6 милиарда рубли за 2028 г. Проектът е фокусиран върху две от седемте потънали съветски ядрени подводници — К-27 и К-159.

К-27, въведена в експлоатация през 1963 г., е била експериментална подводница, снабдена с реактори с течно метално охлаждане, използващи оловно-бисмутов сплав. През 1968 г., по време на третото ѝ плаване, авария в реактора е изложила над 140 души от екипажа на радиация, като девет от тях са починали.

Корабът е умишлено потопен в Карско море през 1981 г. и сега лежи на дълбочина около 75 метра.

К-159 е въведена в същата година като К-27 и е останала в експлоатация до 1989 г. Потъва през 2003 г. в Баренцово море, докато е била теглена за демонтаж в близост до остров Килдин, като девет души от екипажа загиват. Останките се намират на дълбочина от около 250 метра.

Планове за изваждането на тези подводници се обсъждат от над десетилетие, но многократно са били отлагани поради липса на специализирано оборудване, квалифициран персонал и съображения за безопасност. През 2021 г. Росатом изчислява, че изваждането на двата кораба ще струва около 24,4 милиарда рубли.

Новото включване на проекта в бюджета за 2026 г. представлява първата конкретна стъпка от 2012 г. насам към премахване на радиоактивните останки от морското дъно в Арктика, макар че точните причини за избрания момент остават неясни, отбелязва РБК.

По-рано през октомври, руската подводница „Новоросийск“ — въоръжена с крилати ракети „Калибър“ — беше принудена да прекрати мисията си в Средиземно море и да се завърне в Санкт Петербург след теч на гориво, който е направил невъзможно подводното ѝ движение.

Инцидентът подчерта нарастващите ограничения пред руските военноморски сили, след загубата на логистичната база в Сирия (Тартус) и блокадата на Босфора от страна на Турция.

