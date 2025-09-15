Руското посолство в Румъния заяви, че проникването на дрон в румънското въздушно пространство е „провокация“ от страна на Украйна, след като посланикът на Москва беше извикан от външното министерство във връзка с инцидента.

Посланик Владимир Липаев каза, че обвинението на Румъния, че Русия е отговорна за случилото се, е „неоснователно“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

В изявление на посолството се казва: „Всички факти водят до заключението, че това е умишлена провокация от страна на режима в Киев“ и се добавя, че Букурещ не е успял да „отговори конкретно и убедително“ на въпросите, зададени от Русия.

В Румъния са паднали няколко фрагмента от дронове, откакто Москва изпрати войски в Украйна през февруари 2022 г., особено след като Русия засили атаките срещу украинските пристанища.

На 13 септември Румъния съобщи, че нейното въздушно пространство е било нарушено от руски дрон.

Тя изпрати два изтребителя F-16, които „засякоха дрон в националното въздушно пространство“ и го проследиха, докато изчезна от радара, съобщи министерството на отбраната.

Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението, съобщи министерството.

