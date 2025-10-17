Руски военен съд наложи тежки присъди на 15 членове на украинска паравоенна група по обвинения в принадлежност към „терористична организация“, съобщиха Ройтерс и БТА.

Наказанията са от 15 до 21 години, които трябва да излежат в наказателна колония, обяви Генералната прокуратура на Руската федерация.

Осъдените са пленени през 2022 г. членове на украинския батальон „Айдар“. Процесът се състоя при закрити врата в южния руски град Ростов на Дон.

Засега няма коментар от Киев по присъдите, но украинският омбудсман вече нарече процеса „срамен“.

Снимка: Reuters

Правозащитни организации, включително руската „Мемориал“, са заявявали, че съдебното преследване на украински войници е нарушение на Женевските конвенции за отношението към военнопленниците.

Русия отхвърля това, защото обвиненията се основават на действия, предшестващи войната, започнала през 2022 г.

Мъжете бяха осъдени по обвинения не във военни престъпления, а в принадлежност към „терористична организация“, действала в периода от август 2014 г. до март 2022 г. Обвинени са и в извършването на действия, целящи „насилствено завземане на властта и отхвърляне на конституционния ред на Руската федерация“.

„Айдар“ е един от десетките доброволчески батальони, създадени в Украйна след началото на боевете с подкрепяни от Русия групи, които обявиха сепаратистки „републики“ в източната част на Украйна. По-късно тези части бяха включени в състава на Въоръжените сили на Украйна.

Обвиняемите са общо 18, но процесът срещу трима от тях ще се води отделно.

