Русия отрича нарушаване на въздушното пространство на НАТО

НАТО ще обсъжда инцидента с руските изтребители над Естония

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:20 ч. 22.09.2025 г.

Русия отрече, че нейни военни самолети са нарушавали въздушното пространство на НАТО, и предупреди, че държавите, отправящи такива обвинения, донасят риск от „ескалиране на напрежението“.

„Считаме подобни изявления за празни, необосновани и продължение на напълно неконтролируемата политика на страната за ескалация на напрежението и провокиране на конфронтационна атмосфера“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, запитан за обвиненията на Естония за нарушаване на въздушното ѝ пространство, предаде БГНЕС. 

Посланиците на НАТО ще се срещнат във вторник, 23 септември, за да обсъдят нарушаването на естонското въздушно пространство от руски изтребители, след като Талин поиска спешни консултации съгласно Член 4 от учредителния договор на алианса.

Тревога: НАТО вдигна германски изтребители след поява на руски разузнавателен самолет над Балтийско море

В петък, 19 септември, три руски изтребителя MiG-31 влязоха в естонското въздушно пространство за около 12 минути.

Естония поиска спешни разговори с НАТО малко по-малко от две седмици след Полша, която направи същото след нахлуване на руски дронове.

Съгласно Член 4, всеки член на НАТО може да поиска извънредни обсъждания, ако счита, че е застрашена неговата териториална цялост, политическа независимост или сигурност.

Срещата във вторник ще бъде третият случай на прилагане на Член 4 след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., и деветият в 79-годишната история на НАТО.

