Сирийските бунтовници срещу режима на Асад спечелиха още позиции около Алепо, навлизайки в градовете Менах, Тал Рифат и Нубл, предава Ройтерс.
Опозиционните бойци, водени от ислямистката въоръжена групировка Хаят Тахрир ал Шам, извършиха изненадващо нападение на контролирани от правителството градове миналата седмица и достигнаха до Алепо почти десетилетие, след като бяха изтласкани от Асад и неговите съюзници.
Ръководената от сирийската опозиция спасителна служба „Бели каски“ обяви, че на 2 декември трима цивилни са загинали при руски въздушен удар по болница в Идлиб.
Кадри от дрон, публикувани от Белите каски, показват издигащ се дим и щети над университетската болница в Идлиб.
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