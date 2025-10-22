dalivali.bg
Росен Желязков покани крал Чарлз III на посещение у нас

Британският монарх е бил вече два пъти на българска почва, като дори е присъствал на ромска сватба

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:09 ч. 22.10.2025 г.

Министър-председателят Росен Желязков участва в среща на върха за Западните Балкани в Лондон и разговаря с крал Чарлз III и с премиера Киър Стармър.

На срещата си с британския монарх на приема след форума Росен Желязков го покани отново да посети нашата страна.

Като престолонаследник Чарлз III е бил два пъти в България. Първият път - през 1998 година, когато дори присъства на ромска сватба в Столипиново, и през 2003 година.

Историческо събитие: Крал Чарлз III ще се моли публично с папата

В срещата за Западните Балкани в така наречения Берлински процес участваха лидерите на 6 държави от региона, както германския канцлер Фридрих Мерц и още няколко европейски ръководители.

