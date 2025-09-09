dalivali.bg
Росен Желязков откри бюст-паметник на Александър Батенберг в Черна гора: Завинаги част от българската памет

Батенберг е първият български държавник, посетил Черна гора след Освобождението на България

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:18 ч. 09.09.2025 г.

Александър Първи Батенберг завинаги ще остане в пантеона на българската памет като един от владетелите, които символизират националната ни съдба и нашето национално обединение. Това заяви министър-председателят Росен Желязков при откриването на бюст-паметник на Александър Първи Батенберг в Университета на Черна гора във втория ден от официалното му посещение в страната.

Батенберг е първият български държавник, посетил Черна гора след Освобождението на България, отбеляза Росен Желязков.

Батенберг винаги ще остане в българското съзнание като българският владетел, който повежда младите офицери и поручици в периода на тези чутовни дни на Съединението и Сръбско-българската война, която следва процеса по Съединение и отстояването на съединена България пред Великите сили с цената на авторитета, с цената на младежкото си дръзновение, каза Желязков. Тогава е бил на 28 години и повежда българска армия, в която най-високият чин е капитан, подчерта премиерът. Днес си даваме сметка какъв залог е бил, какъв героизъм, какво огромно желание за свобода и обединение, допълни Желязков.

По думите му независимо от това, че Батенберг е принц от Хесен, независимо от всички турбуленции в неговата съдба, независимо от това, че е принуден да абдикира, неговият живот остава завинаги свързан с България. Неговите тленни останки са в София по негово желание, изтъкна министър-председателят.

Той благодари на автора на бюст-паметника Бойко Митков. Премиерът изказа благодарност и на кметовете на Садово, Брезово и Сопот, които присъстват днес на откриването на бюст-паметника, както и на Борис Вукичевич от Университета на Черна гора.  

В официалната българска делегация са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които имаха вчера срещи с техните черногорски колеги.

