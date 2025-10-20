Двойка в Израел е заподозряна, че е погребала оцеляла от Холокоста в своя имот след смъртта й преди година и половина, за да продължи да получава помощи от нейно име, съобщи ДПА.

Според израелската полиция 93-годишната жена е получавала финансова подкрепа от израелската държава, както и от различни организации.

Няколко израелски медии съобщиха, че възрастната жена е получавала месечна помощ в размер на над 4600 евро, включително от Германия.

Службите за спешна помощ са открили тялото й в края на септември в дълбока около 3 метра яма в семейния имот в северния израелски град Кармиел, съобщи полицията, цитирана от БТА.

Жената е живяла там с дъщеря си и партньора на дъщеря си. И двамата са били задържани, според полицията.

Полицията започнала разследване по случая миналия месец, след като роднини изразили загриженост за благосъстоянието на възрастната жена.

Дъщерята им дала противоречива информация за здравето на майка си.

Но след разговори с полицейски служители 64-годишната дъщеря и партньорът й признали, че майката е починала през април 2024 г. Двамата обаче дали противоречиви обяснения за мястото, където е била погребана.

Израелската полиция заяви, че тялото на жената е било прехвърлено в институт за съдебна медицина. Израелският новинарски портал ynet съобщи, че резултатите от аутопсията за установяване на причината за смъртта все още не са готови.

Партньорът на дъщерята бил заподозрян, че той е погребал тялото на жената, заяви полицията. По-късно мъжът се е самоубил, докато е бил в предварителния арест, добавиха те.

След като тялото на починалата беше открито, тя е била погребана с почести година и половина след кончината й, съобщи "Джерузалем пост".

Полицията отбеляза, че наказателното производство срещу дъщерята, която е заподозряна в измама, възпрепятстване на правосъдието, несъобщаване и неизпълнение на законово задължение, продължава.

По време на нацисткия режим между 1933 и 1945 г. германските националсоциалисти и техните сътрудници са убили около 6 милиона евреи. Днес в Израел все още живеят близо 120 000 оцелели от Холокоста, посочва ДПА.

