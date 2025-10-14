По-малко от 48 часа след обявяването на новото правителство, премиерът Себастиан Льокорню ще се изправи пред депутатите, за да защити предложения бюджет в тежката икономическа ситуация в страната.

Очакват се разгорещени дебати, след като вчера крайната десница и крайната левица внесоха предложения за вотове на недоверие.

Ако и това правителство бъде свалено, вече не остава друга конституционна възможност освен ново разпускане на Националната асамблея.

Според прогнозите, предсрочни избори биха довели до относително мнозинство на крайната десница.

