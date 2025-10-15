Концентрациите на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата са отбелязали през 2024 г. най-силния ръст от началото на измерванията през 1957 г., предупреди ООН, призовавайки за спешни действия за намаляване на емисиите.

През 2024 г. средната глобална концентрация на CO2 е отбелязала „най-голямото увеличение от началото на съвременните измервания“, обяви Световната метеорологична организация (СМО), цитирана от АФП и БГНЕС.

Тя уточни, че нивата на трите основни парникови газа – CO2, метан (CH4) и азотен протоксид (N20) – са достигнали нови рекорди.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK