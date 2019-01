Река от шоколад се изля на магистрала в американския щат Аризона, предаде Асошиейтед прес. Ремарке на камион, превозващ шоколада, се откачило и преобърнало.

Той е бил съхраняван при температура от 49 градуса по Целзий в ремаркето и затова бил в течно състояние.

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD