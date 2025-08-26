Разследва се смъртта на 21 кучета в пансион в северната част на щата Ню Йорк, съобщиха местните власти, пише CBS news.

Kучетата са били открити в неделя в пансион за кучета „Анастасияс Ейкърс“ в Аргайл. Друго, намерено там, е откарано при ветеринарен лекар за лечение.

Не е ясно каквa е причинило смъртта, а властите заявиха, че собствениците на пансиона са съдействали напълно на разследването.

Лия Браун разказа, че е била на почивка в Ню Хемпшир, когато е получила обаждане, че кучето ѝ Рекс е починало. Тя обясни, че следователите са ѝ казали, че има проблем с вентилационната система в пансиона, който е причина животните да се задушат.

Властите обаче не потвърждават това все още.

12-годишната Хана Елмор обясни, че семейството ѝ е оставило 3-годишното си куче, Прасчо, в пансиона в петък, преди да замине за Пенсилвания. В неделя, само часове преди да планират да я вземат, те научили, че домашният им любимец е починал.

Разследването продължава.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK