Длъжностни лица казаха, че това е първият път, когато цяла Ирландия е била поставена под червено предупреждение за времето след бурята Офелия през 2017 г., която уби трима души.

„Обществената безопасност е основната ни цел за следващите 24 часа. Основното послание остава, че хората трябва да се приютят на място. Това е сред най-опасните бури, пред които Ирландия ще се е изправяла. Ще видим огромен брой паднали дървета утре и много хора ще останат без електричество, широколентов интернет, водоснабдяване“, каза Кийт Леонард, председател на Националната координационна група за извънредни ситуации на Ирландия.

Some crazy wind gusts forecast for Friday morning #StormÉowyn



- West coast Ireland 100-140mph

- Western Isles of Scotland and Irish Sea coasts 90-110mph.



This will be an exceptional storm! pic.twitter.com/KXoNeFVUwr