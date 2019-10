Службите за спешна помощ отцепиха част от "Бромптън роуд", една от най-натоварените търговски улици в Лондон след съобщения за разлято химическо вещество, предаде „Ройтерс”.

Полицията заяви, че не смята случая за свързан с терористична дейност.

Един човек е получил медицинска помощ на място, а после е бил откаран в болница.

The scene earlier at Brompton Road after reports of a potentially dangerous chemical had been spilled near Harrods. One person has been taken to hospital. The road is now being reopened.



Video: @BornFre08842238 pic.twitter.com/qvWfgtns8X