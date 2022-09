Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви днес, че се е "заседял" на поста си и заслужава "безсрочен отпуск", съобщава сайтът „Инсайдър“. Видеоклип с изказването се появи в канала му в „Телеграм“.

Кадиров напомня, че управлява републиката от 15 години, и цитира една кавказка поговорка:

"Колкото и да е уважаван и дългоочакван един гост, ако си тръгне навреме, тогава е още по-приятно. Мисля, че и моето време е дошло. Докато не са ме изгонили", казва Кадиров.

